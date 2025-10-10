Non ce l’ha fatta il ciclista investito

Non ce l’ha fatta Luigi Zecchetti, il ciclista di 82 anni rimasto gravemente ferito mercoledì mattina in un incidente avvenuto a Montecavolo nella grande rotatoria tra via Amerigo Vespucci e la tangenziale. L’anziano, che era residente non lontano, in via Manzoni, è deceduto poche ore dopo il ricovero all’ospedale Maggiore di Parma, dove era stato trasportato in elisoccorso in condizioni disperate.

Zecchetti era un artigiano molto conosciuto in paese come titolare della storica impresa edile omonima, fondata diversi decenni fa. Lascia la moglie Anna Cantarelli, sposata 57 anni fa; i figli Simone, classe 1976, che da anni affiancava il papà nell’azienda di famiglia e che siede in Consiglio comunale tra le fila della maggioranza, e Stefania, 56 anni, impegnata nel volontariato Avis, dirigente della polisportiva "Terre Matildiche" con delega ad amministrazione, finanza e tesoreria.

A piangerlo anche cinque nipoti e l’intera comunità di Montecavolo, profondamente colpita dalla sua scomparsa. La famiglia è molto attiva anche nell’ambito delle iniziative della Parrocchia, nel cui circolo Anspi Simone si pone dietro ai fornelli in occasione di feste.

L’incidente si era verificato intorno alle 9,20: Zecchetti, in sella alla sua bici, era entrato in collisione con un furgone. L’impatto era stato violentissimo e l’uomo era stato sbalzato a terra, riportando gravissimi traumi. Il conducente del mezzo, un giovane lavoratore rimasto sotto choc, si era immediatamente fermato per prestare soccorso. Sul posto erano intervenuti rapidamente i volontari della Croce rossa di Quattro Castella, l’auto infermieristica dell’ospedale Franchini di Montecchio, l’automedica di Reggio e l’elisoccorso decollato da Parma. Nonostante i tentativi dei sanitari, le condizioni dell’anziano si sono aggravate fino al decesso.

La Polizia locale dell’Unione Colline Matildiche ha effettuato i rilievi per accertare la dinamica del sinistro, in un tratto stradale considerato pericoloso: il passaggio ciclopedonale infatti è ben protetto da barriere e ben segnalato, e la rotatoria è stata recentemente ristrutturata dalla Provincia (sotto la quale ricade la competenza della strada), con un ulteriore potenziamento delle "isole". Ma purtroppo non è bastato a evitare l’ennesima tragedia.

I funerali di "Gigi" Zecchetti si svolgeranno in forma strettamente privata. La giunta di Quattro Castella ha pubblicamente espresso cordoglio ai familiari attraverso un affettuoso messaggio sulla pagina Facebook del Comune.