Non c’è pace per le Ex Reggiane Vinci presenta un esposto in Procura

"Se otterremo risposte circa la documentazione sulla bonifica preventiva delle ex Officine Reggiane, i cittadini potranno dormire sonni tranquilli, sapendo che non c’è pericolo legato a ordigni bellici inesplosi". Ieri mattina il deputato Gianluca Vinci, assieme al consigliere comunale Cristian Panarari, hanno illustrato, come gruppo Fratelli d’Italia, l’interrogazione parlamentare presentata poche ore prima. "Sulla scia della quale – spiega Vinci – tra poche ore presenterò anche un esposto alla Procura". Il tema è appunto quello degli ordigni bellici inesplosi che interessa storicamente la zona delle ex Reggiane e della stazione.

"Già nel 2016 sollevai la questione – racconta Vinci – e il Comune rispose che l’area era stata bonificata e controllata, salvo poi trovare giusto due anni dopo due ordigni inesplosi in uno dei cantieri". Vinci fa riferimento alla legge del 2012 sullo sminamento preventivo: "La bonifica precauzionale è autorizzata dal Ministero della Difesa – dice – tramite una richiesta di nulla osta. Vorremmo quindi capire, una volta per tutte, se questa documentazione risulta non solo al Ministero della Difesa, ma anche a quello dell’Università e della Ricerca" Tra le opere in corso alle ex Reggiane, infatti, c’è il recupero della cosiddetta Palazzina M per la creazione di uno studentato Unimore. "Una struttura che ospiterà fino a 1.800 iscritti, realizzabile grazie a 10 milioni di risorse dal Pnrr. Fondi che sparirebbero, nel caso non ci fosse risultanza di quanto detto prima, così come tutti gli atti di vendita diventerebbero nulli". In sala erano presenti anche Giovanni Lafirenze e Nicolas Marzolino, rispettivamente il responsabile del dipartimento ordigni bellici e consigliere nazionale di Anvcg (Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra). "Io stesso lavorai alla bonifica di un’area adiacente il muro delle ex Reggiane, nel 2000 – riferisce Lafirenze –. In quel fazzoletto di terra trovammo tre bombe integre e un’altra già esplosa. Quelli della seconda guerra mondiale sono ordigni che hanno una carica di scoppio interna creata apposta, per non perdere mai la capacità di detonare. Ed è vero che dopo la guerra la zona è stata bonificata, ma con strumentazioni degli anni ‘50". "Dieci anni fa, avevo 15 anni, ero in un campo con due miei amici in Val di Susa. Persi la vista e la mano destra trovando un ordigno bellico in un campo – racconta Marzolino –. Solo nel 2022 sono stati bonificati 80mila ordigni in Italia, 60mila su terra e 20mila in mare. L’eredità della guerra esiste, e io ne porto i segni".

Giulia Beneventi