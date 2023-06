"Non chiudiamo le liste" Ma l’Ausl chiede aiuto "Carenza di personale e aumento di richieste"

"L’affermazione comparsa sulla stampa che l’azienda eserciti un’interruzione di pubblico servizio non corrisponde al vero". Dopo la nota dei sindacati sul tema ‘caldo’ delle liste d’attesa e delle difficoltà dei cittadini a prenotare le prestazioni ambulatoriali, l’Ausl di Reggio, con una nota, rispedisce al mittente le accuse. Confermando, però, al contempo, che la sanità (sia privata che pubblica) vive un momento difficilissimo nella sua capacità di attrarre personale qualificato. In un anno, sono state 570 mila le visite ambulatoriali compiute, 540mila le prestazioni diagnostiche e 5,8 milioni gli esami di laboratorio. Eppure "l’attuale situazione socio-economica – spiega l’Ausl – è caratterizzata da un’importante carenza di personale sanitario, medico, infermieristico, tecnico, farmacisti, psicologici. Per tanto, l’offerta di prestazioni è dipendente dal numero di professionisti in servizio e deve essere adeguatamente bilanciata tra prestazioni di prevenzione, visite ambulatoriali, assistenza in ricovero e in Pronto soccorso". Una carenza talmente profonda, da costringere il personale dipendente ad andare ben oltre l’orario normale di lavoro come testimoniano i dati sulle ore di straordinario (594.240 ore di straordinario e 52.245 ore di prestazioni aggiuntive, per un totale di 646.486 ore lavorate in più). Non solo: "La possibilità di soddisfare la richiesta dipende, oltre che dai posti messi a disposizione, anche dal volume delle richieste – prosegue la nota –. Nei primi cinque mesi di quest’anno sono state emesse 803.000 richieste di prestazioni, vale a dire quasi 81.000 in più rispetto agli stessi mesi dell’anno scorso. Crediamo che lo sbilanciamento tra la crescita della domanda e l’andamento dell’offerta potenziale sia evidente". Infine, viene rispedita al mittente anche l’accusa delle ‘liste chiuse’: "Alla data del 31 maggio 2023 i cittadini che sono riusciti a prenotare una prestazione diagnostica o una visita sono 542.093 – conclude l’Asl -. A dimostrazione che le nostre agende non sono chiuse".