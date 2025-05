"Non ci disse dei maltrattamenti. Ma l’avevamo messa in guardia"

Le amiche avevano intuito che ci fosse qualcosa che non andava nella relazione tra Daniela e Peter, a qualcuna di loro la 48enne aveva confessato le violenze subite mentre ad altre si era limitata a riferire comportamenti strani. In ogni caso, si diceva "innamoratissima". Lo aveva detto anche a Stefania, rappresentante di classe della scuola frequentata dal figlio. Ma con lei non si era confidata, non aveva mai parlato di maltrattamenti. "Purtroppo ero all’oscuro di tutto – dice Stefania –, anche se mi ero accorta che si era un po’ pentita di quella frequentazione. Mi diceva: ’lo devo aiutare perché ha lasciato per me l’altra donna che gli pagava l’affitto’. Io le avevo detto di stare attenta, ho capito che la manipolava. Diceva: ’È così bello...’. Io le avevo detto che invece non era una cosa sana, avevo percepito qualcosa, ma da qui a pensare al tragico epilogo... sono scioccata. Daniela era solare, precisa, equilibrata. Domenica mandava le foto del quaderno di suo figlio, lunedì non ha più risposto. Stava organizzando il centro estivo come ogni anno". Stefania e Daniela, legate dalla scuola dei figli, erano diventate presto amiche. "Si stava insieme al parchetto davanti a scuola, si usciva la sera tra mamme. Daniela amava la vita, ma con lui era cambiato tutto. Ultimamente la vedevamo meno. Due settimane fa c’eravamo date appuntamento al parco, avevo visto che voleva riavvicinarsi un po’. Avevo percepito che era stata ’inghiottita’ da qualcosa".