L’ex assessore, nonché onorevole, Mauro Del Bue lo ha ‘indirettamente’ chiamato in causa, e oggi Ivan Bertocchi prontamente risponde alla chiamata e dice la sua sul progetto di riqualificazione dell’area di via Melato che, ed è un fatto che non passa certamente inosservato, ha escluso proprio la Beriv, istituto di cui lo stesso Bertocchi è presidente.

"Diciamo che le varie amministrazioni che si sono succedute dal 1990 in avanti non si sono date troppo da fare per unire il polo sportivo di via Melato, e con questo sto usando un eufemismo – attacca il diretto interessato –. Perché? Be’, per ovvi interessi politici. A parte il presidente della Fondazione dello Sport, Mauro Rozzi, e l’attuale direttore generale Silvia Signorelli, le amministrazioni che si sono succedute in città non ci hanno mai considerato come degli interlocutori da coinvolgere nelle loro progettualità. In tutti i tavoli che sono stati fatti in relazione a progettualità di questo tipo, non siamo mai stati chiamati; eppure gestiamo la Beriv e assieme alla Reggiana Atletica anche il campo di atletica fino a quando non si sposterà al Campovolo. Evidentemente non siamo graditi. Però, e lo scriva pure, perché i conti in Fondazione (dello Sport) li conoscono, negli ultimi 8 anni, alla cittadinanza abbiamo fatto risparmiare 8 milioni di euro".

"Il progetto di riqualificazione? Ben venga. Era da tempo che vi era necessità di riqualificare questa zona – prosegue Bertocchi –. Poi mi piacerebbe sapere se i costi che sono stati preventivati verranno rispettati fino in fondo, visto che in Italia abbiamo visto quasi sempre una lievitazione degli stessi in corso d’opera e se effettivamente questa gestione, straniera, resterà affettivamente. Abbiamo appena vissuto il caso di Silk-Faw, per fare un esempio… La critica che muovo è che manca una visione integrata di tutto questo microcosmo che è la zona di via Melato. Si va ‘a pezzi’, secondo interessi di parte ma è assente una visione che faccia il bene complessivo della cittadinanza".

ni. bo.