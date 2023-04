"Non ci sentiamo in panchina, partigiani uniti"

"Da oltre vent’anni – per effetto di un accordo verbale fiduciario definito allora da Romolo Fioroni, Giuseppe Carretti e Giacomo Notari – Anpi e Alpi-Apc si sono alternate sul palco delle maggiori commemorazioni cittadine". Ermete Fiaccadori, presidente di Anpi, spegne le polemiche dopo l’articolo del Carlino di domenica dove si evidenziava la novità di oggi sul palco del 25 Aprile dove a parlare sarà Beppe Pagani, presidente dell’Anpc, l’associazione dei partigiani cattolici nata nel 2022. Secondo l’Anpi, proprio per questa fresca fondazione e in virtù del patto ventennale, l’Anpc – entrando nel giro – sale a tutti gli effetti nelle rotazioni.

Come avevamo scritto due giorni fa, è innegabile che al suo interno il mondo partigiano sia spacchettato in diverse fazioni, in primis tra bianchi (cattolici) e rossi (comunisti), a causa di frizioni storiche che rimandano alle uccisioni di tanti sacerdoti e uomini di chiesa nel cosiddetto triangolo della morte di cui parlò il compianto Otello Montanari nel suo celebre "Chi sa parli".

La nascita dell’Anpc – che vede tra i suoi padri fondatori anche uomini di potere del Pd, come Pierluigi Castagnetti – ha portato un po’ a ‘forzare la mano’ per poter contare nelle celebrazioni ed essere protagonisti in prima fila nella Resistenza. "Non abbiamo mai messo in discussione la pari dignità delle associazioni e non abbiamo mai operato discriminazioni nei confronti di Anpc com’è stato precisato anche a livello nazionale tra i presidenti delle rispettive associazioni".

Nonostante le distanze storiche restino, la frattura è stata ricomposta dopo uno sgarbo diplomatico nato – stando ai retroscena – a causa di una lettera inviata da Anpc direttamente a tutte le altre associazioni e solo ‘per conoscenza’ all’Anpi.

"Non ci sentiamo in panchina, ma pienamente presenti, attivi e protagonisti del 25 Aprile – ci tiene a puntualizzare Fiaccadori – forti anche dei contenuti della carta dei valori e degli intenti del Forum delle Associazioni Antifasciste e della Resistenza di cui fanno parte, tra l’altro, Anpi, Anpc e Alpi-Apc che è parte della Fivl. Abbiamo sempre operato per tramandare i valori espressi nella nostra Costituzione che, diversamente da quanto sostengono alcuni esponenti politici, è antifascista". E su questo (in riferimento alle parole del presidente del Senato, Ignazio La Russa) sono tutti d’accordo. "Condanniamo duramente questo tentativo maldestro di stravolgimento della verità storica e costituzionale e invitiamo La Russa ad essere all’altezza del ruolo istituzionale di responsabilità che ricopre".

Daniele Petrone