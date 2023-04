Non ci sono i medici Ecco a chi rivolgersi

Giovedì, per tutto il pomeriggio e alla sera, i medici di base non saranno disponibili nei comuni del distretto Ausl della Val d’Enza: Montecchio, Bibbiano, Campegine, Canossa, Cavriago, Gattatico, San Polo e Sant’Ilario. Dalle ore 14 alle 20 l’Ausl ha perciò predisposto l’attivazione di un turno straordinario Guardia Medica Straordinaria. La sostituzione dei medici di base si è resa necessaria per consentire loro di partecipare a una riunione distrettuale sull’assistenza primaria. Per contattare la Guardia Medica occorre chiamare il numero verde 800 - 23 11 22.