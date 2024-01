"Non ci sono più posti per i minori. Così finiscono in altre strutture"

Valerio Maramotti, presidente cooperativa L’Ovile. Il 17enne arrestato era ospite nel centro di accoglienza a Fogliano, gestito da voi.

"Sì. Anche se, essendo un minorenne, avrebbe dovuto essere in una struttura per minori stranieri non accompagnati".

E perché allora era qui?

"Perché da luglio i flussi migratori sono aumentati e a Reggio, noi enti gestori dell’accoglienza non abbiamo posti a sufficienza nelle strutture per minori. Così finiscono nei centri di accoglienza insieme ai maggiorenni, in attesa che si liberi un posto".

Qual è la differenza?

"Nelle comunità per minori c’è un operatore h24 che li segue. Dunque non possono uscire quando vogliono perché sono sotto la nostra responsabilità. E poi hanno un percorso di inserimento scolastico ad hoc".

La commistione tra maggiorenni e minorenni è un bel problema...

"Purtroppo sì. È chiaro che le esigenze sono diverse. Ma il sistema è ‘over’. Non eravamo preparati numericamente".

Di quali numeri parliamo?

"Ci sono circa 200 posti nelle strutture per minori, tutti occupati. E ci ritroviamo con 30 minori in strutture con maggiorenni, in attesa di collocazione".

Il suo sembra essere proprio un grido d’allarme...

"Lo è. Facciamo quello che possiamo, ma ora non riusciamo a garantire più di quanto stiamo facendo".

Soluzioni?

"Stiamo collaborando proficuamente con la prefettura, in particolare col dottor Gabriele Gavazzi, il cui lavoro di raccordo fra noi ed enti locali, va elogiato. I problemi sono tanti, ma non è colpa della prefettura".

Il Governo cosa può fare?

"Di certo non scaricare tutto sui Comuni, sulle cooperative e sulle associazioni. Nessuno vuole sottrarsi alle responsabilità, ma serve una sinergia maggiore".

E poi c’è chi dorme in stazione dopo essere uscito dai programmi di accoglienza...

"A chi non ottiene il permesso di soggiorno viene dato un foglio per lasciare il Paese. Ma nessuno lo fa e quindi entra nella clandestinità. Ma nonostante le dichiarazioni spot del Governo, su 153mila sbarchi, sono state 4.300 le espulsioni. E gli altri 149mila essere umani?".

E chi invece ottiene il permesso di soggiorno?

"La maggior parte riesce a trovare lavoro perché le aziende hanno bisogno di manodopera. Forse manca un po’ il raccordo tra la fuoriuscita dal programma di accoglienza e le associazioni datoriali. Ma c’è un altro problema: tanti non trovano casa perché è una reale difficoltà anche per diversi italiani. Sarebbe il caso di mettere mano davvero alle politiche abitative...".

Daniele Petrone