Non comunica la quantità dei rifiuti pericolosi smaltiti Autofficina sanzionata con una multa da 3mila euro

Maxi multa da 3.333 euro per un’autofficina in città per non aver comunicato quantità e caratteristiche dei rifiuti pericolosi prodotti nel corso dell’anno. A constatare l’irregolarità è la polizia stradale nell’ambito di alcuni controlli specifici per verificare le ottemperanze di legge (da comunicare alla camera di commercio) al fine di monitorare e tracciare la corretta gestione dei conferimenti dei rifiuti speciali.

Sempre la Polstrada ha sanzionato con un verbale da 308 euro per ciascuna, due rivendite online di veicoli – con sede sempre a Reggio – per aver violato le normative stabilite per l’attività di commercio non avendo utilizzato il registro dei veicoli, un aspetto essenziale per garantire la tracciabilità e la legalità delle transazioni commerciali.