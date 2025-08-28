"Non conosceremo mai i colpevoli. Giusto ricordare il suo martirio"

Nel giorno della ricorrenza della sua morte, avvenuta il 27 agosto del 1946 a seguito di colpi d’arma da fuoco sparati da persone rimaste ignote, si è svolta ieri mattina la cerimonia di commemorazione di Umberto Farri e sono stati deposti garofani sulla sua tomba. Erano presenti il sindaco di Casalgrande, Giuseppe Daviddi, i membri della giunta comunale, i consiglieri comunali le autorità civili e militari e privati cittadini. Presenti anche Daria De Luca, membro della segreteria nazionale del Psi e l’ex segretario provinciale Armando Anceschi e una pro nipote del sindaco Farri. Daviddi ha ricordato la nobiltà d’animo di Farri, la sua capacità di dialogo, "l’attenzione al sociale, l’attenzione alle persone più bisognose".

L’ex sottosegretario Mauro Del Bue, ieri impossibilitato a prendere parte all’evento, ha affidato il ricordo di Farri a uno scritto letto per intero da Daviddi. "Farri – ha scritto Del Bue – è un martire della violenza politica del dopoguerra. Uno dei tanti e dei troppi, purtroppo. Ma è il solo delitto, il suo, del quale non è stato nè individuato un colpevole né celebrato un regolare processo. E’ tardi per pretendere di abbattere il muro di omertà e di colpevoli reticenze che ha sovrastato il delitto. In una dimensione paesana che ricorda da vicino il clima di certi comuni del Sud, qui però intrisa di settarismo politico e non di delinquenza comune, ma di paura, questa sì, di assumersi precise responsabilità personali. Sono passati decenni, troppi decenni e il mondo è cambiato. I protagonisti di allora sono tutti morti e forse i figli e i nipoti non sanno nulla. Ma tenere viva la memoria di un sindaco socialista che combattè con coraggio il fascismo ma non cedette mai all’estremismo violento e facinoroso questo lo ritengo doveroso per tutti i democratici".