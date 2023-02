Marco Eletti non deporrà. Di lui rimarrà solo la dichiarazione di assunzione di responsabilità pronunciata durante la seconda udienza del dibattimento.

Lo hanno confermato ieri alla presidente Cristina Beretti al termine dell’udienza che si è svolta in Corte d’Assise, gli avvocati difensori dell’imputato per l’omicidio del padre Paolo e di quello tentato della madre Sabrina Guidetti, Domenico Noris Bucchi e Luigi Scarcella. Il processo, quindi, proseguirà il 24 febbraio, giorno in cui verrà chiusa la fase istruttoria del processo e si aprirà la discussione, con la requisitoria del Pm e l’arringa difensiva. La sentenza dovrebbe arrivare nello stesso giorno.