Non dimenticare mai gli orrori della Shoah

Noi della III D della Fermi di Rubiera siamo stati a Milano per visitare il Memoriale della Shoah. Qui abbiamo visto degli ambienti davvero significativi, ma ci ha colpito di più quello con due vagoni originali usati per portare nei lager nazisti i deportati: vagoni merci con grate al posto delle finestre, dove uomini, donne e bambini affrontavano lunghi viaggi verso un destino segnato. Noi siamo entrati in un vagone in compagnia dei nostri insegnanti e compagni della III F, in un numero simile a quello dei deportati di allora: stare lì dentro anche pochi minuti è stato difficile, ma ci ha permesso di provare a immaginare cosa abbiano provato loro, che ci dovevano stare per giorni senza cibo né bagno né riscaldamento. Questa visita è stata fondamentale per non dimenticare l’orrore della Shoah.

Beatrice Chiriac

Alice Manfredi

Amine Nassif

Claudio Tufano

Martina Vanzo

Classe III D