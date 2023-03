"Non dimenticate clima e rifiuti" L’incontro a palazzo dei Principi

Domani alle 11 alla sala Recordati di palazzo dei Principi, a Correggio, si parla di ambiente, biogas, rifiuti e cambiamenti climatici. Un incontro organizzato dalla coalizione politica "Si può fare", che unisce M5S, Prc, Sinistra Italiana, lista Ambiente Benessere Comunità, invitando i cittadini a confrontarsi su tematiche "che la prossima giunta comunale non potrà dimenticarsi di affrontare davvero, non come fatto in passato". All’incontro di domani sono attesi la parlamentare Ilaria Fontana, membro della commissione Ambiente, l’ambientalista Francesco Fantuzzi, esperto di multiutilities e autore del libro "Dentro la zona Rossa", il medico Alberto Zolezzi, già deputato M5S, oltre a Giancarlo Setti (candidato sindaco) e l’ex senatrice Maria Laura Mantovani.