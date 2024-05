"Non dissi mai di temere mio padre". Parla una ragazza strappata ai genitori

La complessa vicenda di due sorelle minorenni è sfilata ieri nel processo sul caso Bibbiano. È stata sentita dapprima la donna affidataria della sorella più giovane e poi quest’ultima, che oggi ha 23 anni. La sorella più grande fece psicoterapia con Claudio Foti, di recente assolto in via definitiva. L’avvocato Vincenzo Belli, che tutela la famiglia, intende revocare la costituzione di parte civile. In apertura, il collegio ha dichiarato testimone indagabile un’altra teste, la neuropsichiatra Gabriella Gildoni, per la vicenda dell’affidamento diretto della psicoterapia per otto minori (quindi sarà sentita in aula affiancata da un difensore ); è stata invece rigettata la richiesta delle difese per altre tre persone. L’affidataria conobbe la ragazzina più giovane nel 2014, quando faceva la terza media: l’assistente sociale Francesco Monopoli le chiese di affiancarla. Emerse un episodio di autolesionismo a scuola, che la stessa minore le raccontò: si fece tagli sulle braccia, insieme ad altre coetanee, dicendole che stava male ma non il motivo. L’affidataria lo riferì a Monopoli e furono organizzati incontri. Sulle modalità dei dialoghi, sentita in fase di indagini, la testimone riferì che "l’intera seduta era occupata da domande incalzanti di Monopoli". Ma ieri la teste ha detto che le sue parole "non sono state trascritte correttamente". Ha riferito che la ragazza "le parlò di una porta dietro cui qualcosa le faceva paura, ma non ha mai detto cosa". Monopoli "mi riferì che lui supponeva una situazione passata di abuso". Poi i toni si sono scaldati: il pm ha detto che la teste si sarebbe presa le responsabilità per le sue dichiarazioni; l’avvocato di Monopoli Nicola Canestrini ha tuonato che il tono del pm era "inaccettabile": la seduta è stata sospesa per qualche minuto dal giudice Sarah Iusto. La teste ha poi precisato che Monopoli non le chiese mai se il padre avesse abusato di lei. Racconta che la giovane le disse che la madre lavorava tanto, che si ritrovava sola a casa con la sorella, "e passavano amici, che potevano anche non essere persone giuste". Nel Natale 2018 la madre ebbe una relazione con un altro uomo, che telefonò alla sorella maggiore: dalle parole usate sorse il sospetto di "un’allusione sessuale", "quindi i servizi sociali si preoccuparono e mi chiesero di ospitarla per qualche giorno, d’accordo con la madre". Rispondendo a Canestrini, la teste ha difeso Monopoli: "Lui non forzò mai la ragazza ad accusare qualcuno". Alle domande dell’avvocato Rossella Ognibene (difesa di Federica Anghinolfi), ha detto che "dopo la terapia con la psicologa Nadia Bolognini la vidi stare meglio".

Parola, poi, alla giovane. Ha raccontato che i genitori si separarono quando aveva un anno e che lei rivide il padre quando aveva 6-7 anni: "Iniziai a incontrarlo ogni due settimane: eravamo contente di andarlo a trovare e avremmo preferito avere più libera scelta". Ha detto che il papà "non ha mai usato violenza fisica e minacce". Ad Anghinolfi e Monopoli si contesta il falso perché li avrebbero riferiti a traumi sessuali. La 23enne racconta degli incontri con Monopoli sui tagli, dicendo di non ricordare se gli diede spiegazioni specifiche: "Non dissi mai di aver paura di andare da mio padre. Poi, nel 2015, dopo quei colloqui, vi fu una segnalazione: a me e a mia sorella fu detto che non potevamo più vedere nostro padre". Lei fece psicoterapia con Bolognini per tre anni, nel 2015-2016. Il decreto del tribunale dei minori prevedeva anche la sospensione del padre dalla responsabilità genitoriale: "Si presumeva che lui avesse fatto violenza verso di me e soprattutto verso mia sorella e che non poteva più incontrarci. Mi dissero che lei aveva reso dichiarazioni, non so a chi. Lo rividi a 18 anni. A giustificazione del divieto, Monopoli mi disse che lui era stato violento verso nostra madre e poteva esserlo anche verso di noi. Nei colloqui con lui si parlò anche di nostra madre che non era d’accordo con l’allontanamento. Nel 2018 Monopoli mi disse che mia madre si era sempre presa uomini sbagliati e che non dovevo crederle".

Monopoli "diceva che io e mia sorella avevamo subito violenza dai 10 ai 12-13 anni". Emerge una storia avuta dalla sorella a 13-14 anni con un ragazzo e che la madre aveva parlato di un rapporto non consenziente. "Mia sorella passò a droghe pesanti e divenne più violenta verso la madre: secondo lei, ci aveva abbandonate da piccole ai nonni mentre secondo me nostra madre si era ritrovata sola". L’avvocato Luca Bauccio per Bolognini ha fatto domande sulla difficile storia familiare: "Mia madre mi disse che mia sorella era stata toccata dal socio del padre, ne parlò coi servizi. Mio padre non le credette". Il legale aggiunge: "Fu il motivo per cui si separarono". Lei riferisce che la madre non disse mai di essere stata violentata da lui.