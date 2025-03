"Non dovremo regalare nulla"

"Trovandoci di fronte una squadra che è in grado di leggere e punire qualsiasi tipo di errore che commetti, dovremo giocare una partita di grande concentrazione ed il massimo livello di energia, non solo fisica ma anche mentale". Coach Priftis invoca sostanzialmente una partita ‘perfetta’ da parte dei suoi e ha tutte le ragioni del mondo, perché per superare Tenerife servirà un’impresa. "La componente dell’affaticamento – prosegue il tecnico biancorosso – sarà sicuramente da gestire in questo calendario che ci propone tanti incontri ravvicinati ed è per questo che tutti gli elementi della rosa dovranno farsi trovare pronti a dare il proprio contributo".

Poi il trainer greco entra ancora di più nel dettaglio: "Sulle chiavi tecniche, dovremo evitare di fare regali gratuiti ai nostri avversari in termini di palle perse ed offensivamente cercare di metterci nelle condizioni di prenderci buone soluzioni dalla lunga distanza, sperando che le percentuali ci possano aiutare". Difesa, poche palle perse e tiro da fuori: ecco la ‘ricetta’ per superare gli spagnoli che all’andata, dopo un primo tempo tutto sommato equilibrato, giocarono una ripresa da super team che non lasciò scampo alla Pallacanestro Reggiana.

Oggi la speranza è che i biancorossi possano vivere una serata di riscossa, spinti anche da un pubblico che potrebbe essere più numeroso rispetto alle ultime gare di Coppa. I biglietti per la sfida sono in vendita su tutti i canali ufficiali del club: online su Vivaticket e allo stoRE biancorosso che resterà aperto anche oggi pomeriggio. La biglietteria del PalaBigi sarà operativa dalle ore 18,45 e il club ricorda che sarà sempre valida la ‘Promo Universitari’, che permetterà agli studenti universitari di tutti gli atenei italiani di usufruire del pacchetto composto da biglietto di Curva Non Numerata, Nachos e Sangria al prezzo di 10 euro. Basterà presentarsi con il badge o la tessera universitaria in fase d’acquisto. Nell’ambito del progetto ‘We CaRE’ il match sponsor di questa sera sarà ‘Gigli Costruzioni e al suo fianco ci sarà anche il Charity Partner ‘Apro ETS’, associazione attiva su tutta la provincia per sostenere la sanità pubblica e garantire a tutti i cittadini l’eccellenza della cura, tramite l’acquisto di tecnologie innovative e il sostegno a progetti di ricerca e formazione per medici e infermieri. f.p.