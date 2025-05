"Non è così che si risolve il problema casa. Bisogna recuperare le aree dismesse"

"L’iniziativa Fidati di noi per cercare di convincere qualche proprietario di appartamenti sfitti da tempo ad affittarlo a condizioni locative calmierate e garantite da Acer non va di certo a risolvere il problema casa che esiste a Scandiano e nell’intero comprensorio delle ceramiche". A sostenerlo è il capogruppo di minoranza a Scandiano Giuseppe Pagliani. Per l’esponente di Forza Italia è necessario "cambiare passo seriamente: l’esigenza casa insieme all’offerta sanitaria locale e sicurezza dei cittadini sono le tre grandi questioni che interessano i cittadini. Si deve mirare a recuperare le aree già compromesse da precedenti costruzioni ormai dismesse da tempo coinvolgendo così i privati, la Regione e risorse delle amministrazioni per dare vita a costruzioni in edilizia agevolata che permetta a tante famiglie, a giovani coppie, a tante persone singole che non hanno una condizione abitativa accettabile di poter avere alloggi di nuova costruzione a disposizione e poter riscattare dopo alcuni anni anche l’immobile stesso".

Pagliani chiede di dare vita al ‘piano casa’ "almeno quadriennale per rispondere ad una domanda di alloggi che Fidati di noi non è assolutamente in grado di risolvere".

m. b.