"Non è il Bari dell’andata. Sarà una partita tosta"

Mister Nesta, domani affronterete il Bari al ‘San Nicola’: che partita si aspetta?‘

"All’andata abbiamo avuto una grande occasione e purtroppo non l’abbiamo sfruttata (finì 1-1, ndr) ma adesso troveremo un Bari più forte e con giocatori più funzionali rispetto al recente passato.

Marino utilizza il 4-3-3 e lavora molto con le catene esterne e i cambi di gioco. Ha un due giocatori forti sugli esterni (Sibilli e Kallon, ndr) molto abili nell’uno contro uno e un attaccante importante (Nasti) quindi ovviamente sarà una partita tosta".

E in più alla Reggiana mancheranno i tre squalificati, ovvero Cigarini, Portanova e Girma oltre a Romagna, infortunato. Avete novità per quel che riguarda la diagnosi precisa sul difensore?

"Ha fatto la risonanza, ma essendo di proprietà del Sassuolo la devono guardare anche loro, quindi non so ancora bene quando potrò riaverlo.

Io spero che mi salti al massimo tre partite, vediamo. Siamo dispiaciuti".

In ogni caso la Reggiana è reduce da quattro risultati utili: avete trovato la strada giusta?

"Sicuramente siamo migliorati, ma possiamo crescere ancora molto nella gestione della partita, nei momenti in cui subiamo l’avversario bisogna tenere botta di più e prendere qualche gol in meno. Se vogliamo vincere le partite non possiamo prendere due gol come contro il Como. E anche a Pisa potevamo portarla a casa…Peccato".

Si è spiegato perché riuscite a fare prestazioni migliori al cospetto delle prime della classe rispetto a quelle che vi sono dietro?

"È vero, ma onestamente non vi so dire il perché. Secondo me alcune partite si sono anche incastrare male a livello di calendario, come la trasferta a Terni dove siamo arrivati con le gambe scariche".

Il mercato sempre aperto con tante voci sui vostri giocatori vi sta disturbando?

"Io ho già detto al direttore che devono stare fermi qua (sorride, ndr). Fa piacere che ce li abbiano chiesti, ma nella vita di un calciatore ci sono anche questi aspetti che vanno gestiti. A volte è meglio stare in un posto e continuare a crescere, senza farsi prendere troppo dalla fretta".

A che punto sono i rientri di Vido e Vergara?

"Vido l’ho sentito ieri e tra non molto tornerà a Reggio per iniziare un percorso, mentre Vergara è forse un po’ più indietro nel senso che non ha ancora sostenuto tutta una serie di test che si fanno in questi casi, ma che comunque farà presto".

Tra circa un mese potrebbero essere arruolabili?

"Credo più verso marzo che a febbraio, ma sono solo sensazioni perché in questo momento non abbiamo ancora certezze’" Al seguito avrete oltre 400 tifosi, un bell’attestato di stima vista la distanza…

"‘Sono grandi, ci sono sempre stati vicini e ci danno molta carica. Dobbiamo farcela anche per loro".