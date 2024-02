non è la prima volta

La zona di Novellara è spesso teatro di gare clandestine e di casi di guida spericolata con autovetture di grossa cilindrata. Anche nei mesi scorsi erano emerse segnalazioni di corse, forse anche con vere e proprie scommesse, che si svolgono nei fine settimana o in orari serali e notturni, anche tra il centro abitato novellarese e la vicina Campagnola. Non mancano gli episodi neppure nelle zone industriali, in particolare nei weekend, quando con la chiusura delle aziende si approfitta di ampie strade e parcheggi quasi deserti. Ma rimane elevato il rischio di sbandate con incidenti gravi.