Non è Natale senza il concerto di Capossela

Numerosi gli eventi natalizi nel Reggiano. Al Fuori Orario, a Taneto di Gattatico, torna il concerto di Vinicio Capossela, domani e giovedì, con "Conciati per le feste". I biglietti su Ticketone e al circolo Fuori Orario. Un concerto natalizio diventato negli anni una vera e propria tradizione. Una festa tra amici che riunisce l’intera comunità locale e che aspetta queste date come occasione per ritrovarsi e, perché no, fuggire dai cenoni e digerire le stramangiate. "I brani di Conciati per le feste - spiega Capossela - sono nati dal vivo e per oltre vent’anni hanno visto la luce soltanto nell’effimera dimensione live della celebrazione festiva. Per due decadi la loro vita è stata strettamente legata ad un periodo circoscritto, definito e ciclico, quello delle feste di fine anno".

A Reggio continuano in centro gli eventi natalizi con il trenino di Babbo Natale e le animazioni del Natale di Luci. Stasera dalle 21 al borgo di Campolungo a Castelnovo Monti torna il tradizionale presepe vivente. A Correggio oggi il mercatino natalizio con gli artisti dell’ingegno, il cortile di Babbo Natale a palazzo Contarelli, alle 11 i Babbi Natale musicali in centro, le note della banda Asioli in concerto in centro storico.

Domani a Guastalla alle 15 festa alla pista di pattinaggio su ghiaccio di viale Cappuccini con l’arrivo di Babbo Natale e dolci sorprese per tutti. Alle 18 nella chiesa a San Giacomo di Guastalla concerto con il coro e la band delle parrocchie di San Giacomo e San Rocco.

Il giorno di Santo Stefano a Quattro Castella torna "Un Natale di 900 anni fa", alla chiesa di Sant’Antonio in via Marconi, con un concerto-racconto eseguito dall’Ensemble D’Esperanto anche con strumenti antichi come ghironda e zampogna. Ingresso libero. A Monchio delle Olle, a Canossa, dalle 18 il presepe vivente alla chiesa dei santi Pietro e Paolo. A Guastalla giovedì alle 17 in teatro il concerto di Natale del locale corpo filarmonico Bonafini e dei Musical Project, alle 18 in duomo il concerto del coro civico Città di Guastalla. A Correggio alle 17 nella basilica di San Quirino il concerto "Gaudete Gaudete" con il coro Cappella musicale San Francesco da Paola di Reggio diretto da Silvia Perucchetti con Andrew Tan Nyen Wen al violino, Federico Bigi Ewerhart all’organo, Marcello Romani alle percussioni. A Novellara giovedì alle 16,30 nella chiesa Collegiata di Santo Stefano il concerto di Natale del coro Giaches de Wert. A Sant’Ilario, al Piccolo teatro in piazza, di piazza IV Novembre, giovedì alle 16,30 va in scena il Controsenso Teatro con "Il lungo giorno di Mastro Ezechiele" con Alberto Branca e Massimiliano Grazioli, per uno spettacolo di teatro d’attore.

