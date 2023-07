"Non esce dalla cella" Il garante in visita al carcere di Parma "Isolato? Da chiarire"

Roberto Cavalieri, garante regionale dei detenuti, ieri ha incontrato nella casa circondariale di Parma la vittima del pestaggio avvenuto il 3 aprile scorso nel carcere di Reggio Emilia, da parte dei quattordici agenti di polizia penitenziaria sospesi con l’accusa di tortura e lesioni. Il detenuto di origine tunisina, dopo l’aggressione è stato trasferito a Parma e dopo un periodo d’isolamento è ora in sezione.

"Ho voluto sincerarmi personalmente che la situazione fosse tranquilla dopo la notizia della sospensione degli agenti – ha detto Roberto Cavalieri. – Ho parlato con il detenuto, senza che nessun altro fosse presente al colloquio, che non ha manifestato alcuna situazione di stress. E io non ho notato nessuna tensione nel contesto in cui ora si trova. Ha aggiunto che non può uscire dalla cella, ma non mi è chiaro se per sua volontà o per disposizione della direzione, quindi cercherò di approfondire le motivazioni di questa restrizione". Oggi e nei prossimi giorni il garante regionale dei detenuti ha comunque assicurato che si recherà quotidianamente in carcere per verificare le condizioni del detenuto. "Rispetto alla questione dell’isolamento, a cui in un primo momento il detenuto era stato sottoposto, dovrà essere il suo legale a richiedere alla Procura una valutazione sulla necessità del provvedimento": ha aggiunto Roberto Cavalieri. Sembra infatti che la decisione del massimo grado di restrizione potesse essere la risposta alla denuncia del detenuto dopo il pestaggio. Quindi la circostanza è da chiarire. "Come garante – ha precisato Cavalieri - era nelle mie prerogative accertare che la Procura si occupasse di indagare, come ha fatto, sull’episodio. E ora accertare le condizioni del detenuto".

Stella Bonfrisco