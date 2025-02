"Non faccio calcoli: bisogna dare il massimo"

Mister Viali, prima di passare a parlare della Carrarese facciamo un passo indietro: dopo la beffa di Frosinone, con la vittoria sfumata al 92’, ha trovato una squadra demoralizzata alla ripresa? "C’era grande rammarico perché avevamo in mano un risultato importante, ma da quando abbiamo ricominciato ad allenarci siamo andati a testa bassa, concentrati sulla gara con la Carrarese. Sarà una sfida complicata, contro una squadra intensa e ben organizzata. Dovremo essere pronti a soffrire e cercare di spingere al massimo per valorizzare le nostre qualità e il nostro modo di stare in campo".

Con un successo contro la Carrarese anche il punto conquistato allo Stirpe assumerebbe più valore, se non altro per un discorso di continuità oltre che di classifica. "Sì, assolutamente. È l’ennesima partita molto importante quindi bisogna viverle singolarmente e cercare di portare a casa il massimo da ognuna di esse. Non c’è tempo per guardarsi indietro: la mia squadra fino alla fine deve giocare ogni gara con la massima determinazione e voglia di fare risultato pieno, rappresentando al meglio la città".

Esiste un problema attaccanti? Gondo non segna dal 21 dicembre… "Mi piace parlare di mentalità di gruppo, perché si vince e si perde tutti assieme. Chiaramente ci sono momenti dove un singolo rende meno del compagno. Gondo è un ragazzo che non molla mai e si impegna al massimo. I compagni lo sostengono per aiutare a sbloccarsi".

Il mister della Carrarese, Calabro, ha parlato di 5 vittorie per la salvezza: lei ha una soglia precisa da superare? "L’unica mentalità giusta è quella di provare a vincere la partita della settimana. Da qui alla fine sarà dura, lunga, complicata e imprevedibile: fare tabelle in questo campionato non ha senso perché ogni gara può riservare sorprese".

Il Cosenza, sua ex squadra, è ultimo e con tante problematiche…Potrebbe essere la prima ad alzare bandiera bianca? "Non credo. Ci sono 10-11 squadre ancora coinvolte e 12 partite da giocare. Dopo una gara bisogna pensare immediatamente a quella successiva. Fino alle ultime due o tre partite sarà molto difficile fare delle previsioni".

La Carrarese sta facendo molta fatica in trasferta: è la squadra che ha ottenuto meno punti (6 in 13 partite). "Ognuno ha le proprie caratteristiche, i suoi pregi e i suoi difetti. Io lo scorso week end ho visto una squadra che è tornata a vincere dopo tanto tempo e che non ha mai demeritato. Mi aspetto un avversario molto fastidioso e pronto a renderci la vita difficile".

Francesco Pioppi