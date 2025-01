"Non fateci regali di compleanno. Aiutate le persone meno fortunate"

Tornano i tradizionali "Compleanni benefici" a Guastalla, in programma sabato 11 gennaio al ristorante Old River, con i festeggiati di turno che radunano i loro amici, chiedendo loro di non portare regali ma di offrire un piccolo contributo in denaro per scopi di solidarietà tra cui dotazioni per anziani delle case di riposo, aiuti alle associazioni locali, buoni benzina per i trasporti dei pazienti oncologici effettuati dagli Amici del Dho e altro ancora.

L’evento è organizzato da anni da Ginetto Tosi (foto), per festeggiare il suo compleanno insieme ad amici che ricordano l’anniversario di nascita in questi stessi giorni, come Angiolino, Roberto, Anna, Gianluca e Cinzia. Sono già aperte le iscrizioni per il menù che prevede gnocco fritto e affettati misti, maccheroncini al torchio con ragù di salsiccia, arrosto di vitello con contorni e dolce, insieme a bevande e caffè. Per informazioni: tel. 0522 830541 (Old River).

Prima della cena si svolge la consegna delle attrezzature e dei contributi alle associazioni beneficiarie, che partecipano alla serata animata anche da musica e sorprese.