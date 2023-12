Non gradisce lo scherzo e minaccia la barista

Lo ha accolto col sorriso, come capitava quasi ogni mattina, salutandolo scherzosamente con un curioso soprannome. Ma quella mattina l’umore del cliente non era il solito. E così, nel sentire il nomignolo, un uomo di 53 anni, residente nel Mantovano, ha reagito in modo scomposto: prima si è avvicinato al bancone e, pur restando dalla parte opposta all’area degli operatori, ha afferrato con forza la maglia della barista, all’altezza del braccio sinistro, fino a strappargliene un pezzo, aggiungendo pure minacce decise: "A mezzogiorno se dici una parola ti massacro". È accaduto a inizio ottobre in un bar di Guastalla. Per fortuna la barista non ha riportato conseguenze fisiche, ma quella situazione l’ha spaventata davvero molto, provocando uno choc emotivo nella donna, una trentenne che lavora al bar, la quale non si aspettava una simile reazione di fronte a un saluto scherzoso, oltretutto già ripetuto in passato. La barista ha deciso di recarsi nella caserma dei carabinieri di Guastalla per spiegare quanto accaduto, con intenzione di sporgere querela. E per dimostrare quanto successo, ha fornito ai carabinieri pure le immagini della videosorveglianza interna che avevano ripreso tutta la scena incriminata. Dopo aver formalizzato la denuncia, i militari della caserma di Guastalla hanno avviato le indagini, ascoltando i testimoni e analizzando i fotogrammi del filmato. Si è così arrivati alla denuncia a carico del 53enne, il quale deve rispondere di percosse, danneggiamento e minaccia. Ora la vicenda è al vaglio della magistratura.

Antonio Lecci