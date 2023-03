"Non ho confermato la mia presenza al Cervi"

"Confermo di aver ricevuto l’invito a partecipare all’iniziativa organizzata da Casa Cervi il 25 aprile, ma smentisco di aver confermato la mia presenza, tanto meno accompagnata da una delegazione di studenti del liceo che dirigo". Annalisa Savino, preside del liceo Da Vinci di Firenze lo specifica sulla comunicazione inviata lunedì dall’istituto Cervi di Gattatico. "Una conferma non sarebbe peraltro stata per me possibile, prima di averne parlato con la mia comunità scolastica e alla guida di un istituto", conclude la preside che aveva scritto una lettera per condannare l’aggressione "squadrista e di stampo fascista" ai danni di due studenti del febbraio davanti al liceo Michelangiolo di Firenze da parte di sei giovani di Azione Studentesca. La preside era stata poi rimproverata dal ministro all’Istruzione Giuseppe Valditara che aveva definito la circolare di Savino come "impropria e strumentale".