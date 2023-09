"Non ho mai estorto denaro"

Ha contestato gli addebiti a suo carico e ha negato di aver mai estorto soldi a nessuno.

Federico Pace, pregiudicato di 51 anni residente nel Parmense, è finito in carcere a Reggio nell’ambito dell’inchiesta Fast Car. A suo carico una accusa di estorsione. Stando alle ricostruzioni avrebbe estorto con la minaccia diverse somme di denaro a una presunta vittima, dicendogli "Paga o non ti faccio passare il Natale tranquillo". Accuse parzialmente confermate dalle intercettazioni.

Ieri davanti al giudice De Luca è avvenuto l’interrogatorio di garanzia in tribunale, alla presenza del suo avvocato Helmut Bartolini. Il difensore nelle prossime ore presenterà un’istanza di carcerazione con una misura meno afflittiva.

L’inchiesta portata avanti dal sostituto procuratore Valentina Salvi ha ricostruito un traffico di droga che fruttava 10mila euro al giorno, con la cocaina che arrivava nelle principali piazze di spaccio direttamente dalla Campania.

Ventiquattro persone sono state arrestate e portate in carcere nelle prime ore del 21 settembre scorso dai carabinieri di Castelnovo Monti, con le accuse, a vario titolo e in concorso tra loro di detenzione, vendita, acquisto e cessione di sostanze stupefacenti, acquisto, detenzione illegale e porto in luogo pubblico di armi da guerra e comuni da sparo ed estorsione.

Le misure cautelari sono state emesse dal gip del tribunale di Reggio Emilia, su richiesta della procura, nell’ambito dell’operazione denominata ‘Fast Car’.

Nel corso degli accertamenti degli uomini dell’Arma era stato trovato anche un fucile risalente alla seconda guerra mondiale, funzionante e completo di munizionamento.