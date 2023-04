"Non ho mai picchiato nè violentato mia moglie"

Nega con forza tutte le accuse. Sostiene di non aver mai usato violenza contro la moglie: niente botte, niente violenza sessuale per farla abortire, niente minacce terribili che invece risultano nella denuncia che ha fatto avviare le indagini.

Davanti al giudice Dario De Luca, ieri mattina in tribunale a Reggio, si è svolto l’interrogatorio di garanzia dell’uomo, un pakistano di 37 anni abitante a Luzzara, accusato di maltrattamenti in famiglia aggravati, minacce e violenza sessuale. Pare che il suo presunto atteggiamento fosse condizionato dal desiderio di avere a tutti i costi un figlio maschio, che la moglie finora non era riuscito a dargli. Anche per questo se la sarebbe presa pure con la figlia minorenne.

Dopo circa cinque anni da incubo, la moglie si sarebbe decisa a rivolgersi ai carabinieri. L’uomo è stato denunciato e sottoposto al provvedimento di allontanamento dalla donna e dalla figlia. Difeso dagli avvocati Lucia La Rocca e Alessandra Scaglioni, davanti al giudice ha negato ogni accusa.

L’uomo, secondo quanto emerso dalle indagini dei carabinieri, non avrebbe esitato a versare acqua calda sulla pancia della moglie, fino a rapporti sessuali violenti allo scopo di farla abortire. Le violenze sarebbero avvenute anche verso la giovane figlia, svegliata nel cuore della notte per essere sottoposta a violenza fisica e a imposizioni senza logica: come non farla andare in biblioteca a fare i compiti scolastici. Dalle indagini è emerso pure come l’uomo avrebbe afferrato la moglie per i capelli, spingendola contro tavoli, sedie e pareti.

