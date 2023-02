"Non incolpo nessuno di rendere il centro meno attrattivo"

"Non ho affatto ‘incolpato’ qualcuno di rendere il centro storico di Casalgrande meno attrattivo", replica il sindaco Giuseppe Daviddi all’attacco

dei consiglieri di minoranza del Pd, Matteo Balestrazzi e Paolo Debbi, La minoranza Dem era intervenuta sul tema del commercio, contestando il primo cittadino per alcune sue dichiarazioni sull’operato di alcuni commercianti. Il Pd aveva contestato le parole del sindaco in consiglio perché "si lascia andare ad alcune affermazioni gravi: in sostanza il centro non è attrattivo perché i commercianti non starebbero facendo la loro parte, tengono spesso chiuso e aprono quando conviene loro, pensando solo al guadagno e non al servizio che possono offrire".

Daviddi replica affermando di aver preso atto di una situazione che si può "migliorare creando il giusto clima di collaborazione tra amministrazione e commercianti. Dalle opposizioni mi aspetto non solo critiche, ma anche e soprattutto un contributo costruttivo alla soluzione dei problemi. Voglio ringraziare tutti gli esercenti che continuano a essere presenti in centro nonostante le difficoltà, non imputabili al municipio, come il caro bollette: stanno sopportando una situazione molto complicata dimostrando un grande attaccamento alla realtà di Casalgrande".

Il sindaco assicura l’impegno dell’amministrazione: "Con il progetto di riqualificazione delle piazze poniamo le basi per rendere più attrattiva la parte centrale del paese, creando il contesto per un vero centro commerciale naturale la cui forza sia l’integrazione tra i vari esercenti nel contesto urbano. Idea che intendiamo valutare e sviluppare per aumentare la frequentazione del centro storico".

mat.b.