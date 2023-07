"Non indebolite il presidio dei vigili del fuoco"

"Evitiamo di indebolire il presidio di sicurezza dei Vigili del fuoco della montagna, territorio disagiato di oltre 1000 kmq, piuttosto va trovata una soluzione strutturale". Lo chiedono alla Regione, con un’interrogazione, i consiglieri di maggioranza Federico Amico, Stefania Bondavalli, Andrea Costa, Roberta Mori e Ottavia Soncini. Fin dai primi anni 2000 il distaccamento dei Vigili del fuoco di Castelnovo è riconosciuto dal Dipartimento centrale come sede disagiata e, di conseguenza, il personale in servizio (32 persone in larga parte residenti a molti km dalla sede) può fruire di un orario di lavoro di 24 ore seguite da tre giorni di riposo, con una turnazione necessaria sia per le distanze da coprire e relativi costi a carico dei lavoratori, sia per le difficoltà oggettive incontrate negli interventi in montagna. "Gli stessi operatori e sigle sindacali ci hanno segnalato con allarme che dal 1° gennaio 2024 non sarà più così – spiegano detti consiglieri – dato che la circolare attuativa del Dipartimento stabilisce il ritorno all’orario di lavoro ordinario, lo stesso applicato nei Distaccamenti di città, nonostante le peculiarità dell’area montana. Riteniamo si debba trovare una soluzione e non soltanto una eventuale proroga, perciò chiediamo alla Regione e ai nostri parlamentari di intervenire per evitare che operatori, che in questi anni hanno acquisito un’ottima esperienza, migrino in altre sedi".

Nell’interrogazione alla giunta regionale, gli stessi consiglieri sottolineano le condizioni ‘oggettivamente disagiate’ nelle quali operano i Vigili del Fuoco di Castelnovo: il territorio di competenza a oltre 700 mt di quota e di 1000 kmq, le difficili condizioni climatiche, la moltiplicazione dei frequentatori o residenti nel periodo estivo sparsi in una miriade di frazioni, località e borghi, le distanze tortuose o non asfaltate, tempi di percorrenza invernali fino a due ore e la necessità di dare servizio su quattro stazioni sciistiche, bacini, luoghi turistici, primo tra tutti la Pietra di Bismantova, oltre al patrimonio naturale e faunistico del Parco Nazionale. L’attuale orario e turnazione soddisfa tutto il personale e, soprattutto, ha sempre garantito negli anni l’attivazione di squadre omogenee e preparate a livello operativo, nonché interventi tempestivi che hanno salvato vite. I compiti affidati a questo presidio sono tanti, delicati e rischiosi, richiedono infatti una formazione sul campo che non si improvvisa. "Non possiamo rischiare di indebolire un presidio prezioso per la sicurezza in Appennino – concludono i Consiglieri di maggioranza – e per questo sollecitiamo chi di competenza a trovare una soluzione strutturale che mantenga l’orario vigente".

Settimo Baisi