Non indossava la mascherina sul treno durante la pandemia. Lui: "Picchiato dagli agenti"

Lui, un 53enne residente a Paderno Dugnano (Milano), si trova a processo con la duplice accusa di interruzione di servizio pubblico e di oltraggio a due agenti della polizia ferroviaria, il 15 novembre 2020. L’imputato, sentito ieri dal giudice Francesca Piergallini (nella foto), ha raccontato di essere invece una vittima: a suo dire, sarebbe stato aggredito fisicamente da un agente nell’ufficio reggiano, fatto per il quale ha sporto una denuncia depositata ieri. Secondo l’accusa, invece, lui all’epoca della pandemia avrebbe rifiutato di indossare la mascherina sul treno diretto a Modena, rendendo necessario l’intervento della polfer alla stazione di Reggio. A causa del suo diniego il servizio sarebbe stato sospeso per 20 minuti finché non è sceso dal convoglio. Poi, uscendo dall’ufficio della Polfer, in presenza degli operatori del 118, avrebbe pronunciato frasi pesanti verso due agenti. Per entrambi i reati gli si contesta la recidiva.

L’imputato ha raccontato una storia del tutto diversa, dicendo che lui era sul convoglio, che doveva andare a Modena e che il controllore, trovandolo senza biglietto, lo invitò a scendere. Intanto il treno arrivò a Reggio, dove due agenti gli chiesero di andare giù: "Poiché io avevo pagato la multa sino a Modena, ho detto che sarei sceso alla fermata successiva, ma loro insistettero". A suo dire l’uomo recuperò la bici contenuta nel trolley e smontò a Reggio, dove gli agenti chiesero di seguirlo in ufficio: "Qui entrai nella sala d’attesa e un agente chiuse la porta. Chiesi di uscire perché la mia bici era rimasta fuori, a rischio furto. Qui dentro un poliziotto mi aggredì con due calci all’altezza della pancia, un pugno al volto e un altro che schivai. Cercarono pure di prendermi il telefono, ma io ripresi tutto dal momento del controllore sul treno sono alla fine. Iniziai a urlare: l’altro collega era sparito e quello che mi aggredì continuò a compilare la multa perché ero senza mascherina". L’imputato dice di aver chiesto di chiamare l’ambulanza, ottenendo un rifiuto: "Poi chiamai io il 118, dicendo di essere stato aggredito da un poliziotto. L’operatore non mi credeva e mi chiese di passarglielo, ma io dissi di no perché non volevo dare il mio telefono a chi mi aveva appena colpito". L’altro agente, secondo l’imputato, lo avrebbe perquisito "in modo illegale" per poi sparire e ritornare al momento dell’arrivo del 118. Il 53enne ha anche negato di aver rivolto agli agenti parole offensive. Ha deciso di sporgere querela verso i due agenti, atto che è stato depositato ieri in tribunale insieme a un certificato medico dall’avvocato difensore Vincenzo De Gaetano: "Il mio assistito è già stato assolto oltre dieci volte per vicende simili in cui era accusato di oltraggio a pubblico ufficiale e mancato uso della mascherina – dice il legale –. Per lui era stato emesso a Milano pure un incredibile divieto di utilizzo di cellulare che poi è stato revocato dal tribunale della Libertà dopo un anno". Nella prossima udienza è prevista la discussione delle parti.

Alessandra Codeluppi