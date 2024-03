"Non la rinnegheremo. Sarà sempre con noi"

"Non l’abbiamo rinnegata da viva, non lo faremo da morta". Un messaggio potente quello di Yassine Lafram, presidente dell’Ucoii (unione comunità islamiche italiane), l’Imam che ha presieduto i funerali. "È stata uccisa da chi doveva proteggerla. Noi come comunità islamica abbiamo sentito il dovere di accompagnarla per l’ultimo saluto proprio per dire che Saman da viva e da morta è parte integrante della comunità islamica. E per lanciare un segnale a chi pensa che la religione sia stata il nemico numero uno di Saman. Ci siamo costituiti come parte civile nel processo per rimarcare senza se e senza ma che siamo dalla parte della vittima, non del carnefice. Siamo dalla parte di Saman perché ha subito una barbarie indicibile. E speriamo che Dio perdoni noi e tutti quelli che hanno mancato in questa vicenda". Infine l’appello: "Diciamo alle donne che subiscono violenza che devono avere il coraggio di denunciare. Problema culturale? Sicuramente ci sono alcune famiglie di zone rurali che si portano dietro atti tribali che vanno combattuti e non possono far parte della nostra cultura e tradizione".

dan. p.