"Non le abbiamo imposto il velo. Poteva scegliere se indossarlo"

"Non le abbiamo mai imposto il velo: lei poteva scegliere se indossarlo o no". E poi: "Non è vero che non volevamo farla studiare alle superiori: avevamo invece già preso in considerazione alcune scuole". Sono alcuni passaggi dell’interrogatorio di garanzia a cui si sono sottoposti ieri la madre e il nonno di una ragazzina pakistana di 14 anni: nel fascicolo del pm Maria Rita Pantani sono indagati per maltrattamenti alla minore, che sarebbe stata costretta a fare lavori domestici e privata del telefonino per impedirle di chiedere aiuto. Le sarebbe stata vietata la prosecuzione degli studi; niente amicizie maschili, tv e pratiche sportive. Non solo: la 14enne sarebbe stata più volte minacciata di essere riportata per sempre in Pakistan. È dalla scuola che sono partite le segnalazioni.

Davanti al gip Luca Ramponi, la madre 38enne e il nonno 70enne, pakistani con cittadinanza italiana, ieri hanno parlato per due ore, difesi dall’avvocato Sara Veneselli ieri sostituita dall’avvocato Stefania Musi: "Hanno respinto tutte le accuse - dichiara Veneselli -. Abbiamo inoltre depositato documenti sulle condizioni di vita della minore, che non sono affatto paragonabili a quelle di Saman Abbas: era integrata e veniva lasciata libera, compatibilmente alla sua età".

Figurano anche foto che ritraggono la 14enne in abiti occidentali: "Aveva un proprio cellulare, un profilo social e accesso a internet". Gli indagati hanno negato di aver picchiato la ragazzina e anche di avere combinato nozze in Pakistan. Sugli studi, hanno riferito di aver considerato dapprima l’iscrizione all’istituto alberghiero di Correggio, che però comportava il pagamento di una retta, per poi virare su una scuola a indirizzo commerciale a Novellara. La ragazzina è stata portata in una struttura protetta; per gli indagati sono stati disposti il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico e l’obbligo di firma, misura quest’ultima che la difesa ha chiesto di togliere.

Alessandra Codeluppi