Non maltrattava la moglie

Accusato di violenze e maltrattamenti ai danni dell’ex moglie, un uomo di 52 anni si è visto concedere il "non luogo a procedere" nei suoi confronti, dopo che dal processo, per fatti avvenuti nella Bassa nella primavera dello scorso anno, è emersa una carente attendibilità delle accuse della donna, così come hanno confermato alcune delle testimonianze raccolte in tribunale.

L’imputato, difeso dall’avvocato Maurizio Attolini, si è visto dunque "assolvere" dalle accuse. Restava in piedi un episodio, con una lite che, pare in modo accidentale, era sfociata in una caduta della donna, rimasta ferita in modo serio. Ma quello specifico episodio non era mai stato oggetto di formale denuncia. E non è stato possibile imputargli nulla.