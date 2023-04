"Non mi fissano la data Farò tutto a pagamento"

"Qualche anno fa sono stato operato al Santa Maria Nuova. Mi è stato asportato un tumore maligno. Da allora sto bene ma sono un ’codice 048’ che, come tutti, aspetta con un po’ di apprensione l’annuale visita di controllo nei poliambulatori. Ma riuscirò a farmi visitare? Sono andato di persona al Cup e (dopo una discreta attesa) allo sportello mi hanno detto che "non ci sono ancora le agende". Mi hanno suggerito di chiamare il Cuptel, e così ho fatto. Lunghe attese telefoniche, cognome e nome, consueta lettura degli ultimi numeri della mia impegnativa, operatrici sempre gentilissimi e pazienti ma...stesso risultato. "Non c’è ancora l’agenda", ma siccome dovrebbe aprirsi presto, il suggerimento dell’operatrice è quello di ritelefonare spesso per evitare poi di arrivare troppo tardi.

Ovviamente la visita di controllo quest’anno la farò in un ambulatorio privato, a mie spese.

Non protesto più, non ne vale neanche la pena. Ho una sola sommessa richiesta: sotto elezioni, smettiamola con la mafrina sulla gratuità della sanità pubblica emiliana contrapposta all’esosa sanità privata di regioni amministrate da altre forze politiche perché...la differenza non c’è più.

(lettera firmata)