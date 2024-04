"Non mi ha derubato ma solo picchiato". Ritira la querela, imputato assolto

Il giovane ferito ha in parte rivisto il proprio racconto e ha ritirato la querela: ha chiarito in tribunale che in realtà il suo aggressore non lo aveva derubato, ma solo picchiato in piazzale Europa. Un qui pro quo sorto anche per problemi di comprensione linguistica. Per l’imputato, il 26enne Elkhadr Mohamed Salem, di origine egiziana e connazionale della vittima, chiamato a rispondere di rapina, il giudice Sarah Iusto ha pronunciato l’assoluzione "perché il fatto non sussiste". La sentenza, che ha accolto la medesima richiesta formulata anche dal pm, è stata emessa venerdì all’esito della direttissima con rito abbreviato. Il giovane, difeso dall’avvocato Jenny Loforese, dopo la convalida dell’arresto era stato sottoposto all’obbligo di firma quotidiano, misura quindi revocata. Secondo le ricostruzioni, attorno alle 19 del 21 marzo, il 26enne aveva afferrato il giovane e lo aveva colpito con pugni e schiaffi alla testa, impossessandosi di 200 euro dalla tasca dei pantaloni. Il fatto era stato segnalato dalla vittima 22enne alla polizia che era piombata individuando poco dopo il responsabile. Davanti al giudice, l’arrestato aveva ammesso le botte e negato la rapina; aveva poi raccontato di essersi vendicato per essere stato ferito nello stesso luogo da lui e altri nel primo giorno di Ramadan.

