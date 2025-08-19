Non paga il conto dell’hotel. Minaccia tutti con una lama. Bloccato col taser e arrestato

Si rifiutava di pagare il conto dell’albergo nel quale alloggiava da oltre un mese, poi ha minacciato i carabinieri con un coltello. Alla fine è stato bloccato e arrestato solo grazie all’utilizzo del taser.

È successo domenica pomeriggio a Reggio, quando i militari sono stati allertati dal proprietario di un hotel in città che raccontava di come il cliente reagisse in maniera aggressiva ogni volta che gli presentavano il conto da saldare. Tanto che nella stessa mattinata, l’uomo – un 38enne residente a Modena – aveva persino strattonato un responsabile che sollecitava il pagamento. Da qui, il titolare ha deciso di chiamare i carabinieri che nel pomeriggio sono intervenuti con l’ausilio anche di una squadra Volanti della Questura.

Le forze dell’ordine hanno bussato alla stanza, l’uomo ha aperto la porta nascondendo però un coltello dietro la schiena col quale ha poi minacciato militari e agenti in divisa che gli intimavano di gettarlo. Un invito che l’uomo però non ha raccolto, cercando di barricarsi nella camera.

A quel punto, i carabinieri sono stati costretti a utilizzare la pistola elettrica in dotazione. Ma nonostante questo, sono riuscito a fatica alla fine a immobilizzare il 38enne che opponeva resistenza con calci e strattoni. Una volta disarmato (il coltello lungo 29 centimetri, di cui 15 di lama è stato poi sequestrato), è stato ammanettato.

Chiamato il 118 per un controllo medico dovuto alla scarica del taser, l’uomo ha rifiutato il trasporto all’ospedale non presentando lesioni, ed è stato accompagnato nella caserma del comando provinciale di Corso Cairoli dov’è scattato l’arresto con l’accusa di minaccia e resistenza a pubblico ufficiale nonché denunciato alla procura reggiana per porto abusivo di armi da taglio.