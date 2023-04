"Non partecipo alle celebrazioni per protesta"

"Quest’anno alle celebrazioni del 25 Aprile io non ci sarò. E di conseguenza neppure la bandiera della brigata ebraica che porto io da quindici anni, nonostante all’inizio presi addirittura degli sputi addosso...". Quando Stella Borghi, 80enne storica pasionaria radicale di PiùEuropa, si mette in testa una cosa è difficile farle cambiare idea. "A meno che non ci sia un adeguato numero di bandiere ucraine in piazza", premette, andando poi nello specifico. "Dopo quello che è successo l’anno scorso, mi sono un po’ stancata – tuona – Un gruppo di centri sociali comunisti mi ha insultata e la polizia municipale, anziché allontanare i facinorosi, ha mandato me in fondo al corteo...". La Borghi è un fiume in piena: "A questo corteo siamo sempre andati anche con le bandiere italiane, europee, inglesi e americane. Perché se siamo arrivati alla Liberazione è per merito degli angloamericani, non solo per i partigiani comunisti. Quest’anno però c’è stato un rigurgito di antiamericanismo indecente. Il comportamento dell’Anpi di condannare l’armamento alla resistenza ucraina è stato vergognoso. La resistenza ucraina deve essere equiparata a quella partigiana italiana. Non riconoscerlo, significa voler consegnare l’Ucraina nelle mani di Putin".

E ancora: "Purtroppo nella classe politica di sinistra c’è un imprinting, che dura da oltre 70 anni, di obbedienza a Mosca. Hanno ancora una forma mentis filorussa. Qualcuno si deve rendere conto però che il comunismo è crollato da un po’. Bisognerebbe anche spiegare loro che al Parlamento Europeo è passata una mozione che ha equiparato il fascismo al comunismo, sotto la categoria del totalitarismo".

Infine la Borghi si scaglia contro l’Anpi: "Ho già detto al mio gruppo (PiùEuropa, ndr) che dobbiamo andare con le bandiere ucraine, che piaccia o no all’Anpi". E ancora: "Forse quest’anno fanno parlare i partigiani cattolici sul palco di piazza Martiri perché l’Anpi si vergogna...".

PiùEuropa ha fatto sapere che – come accade nella manifestazione nazionale a Roma – farà sventolare le bandiere ucraine anche a Reggio, sfilando assieme alle attiviste ucraine.

dan. p.