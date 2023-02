Non partono i cantieri "A Reggio a rischio centinaia di aziende e 4500 posti di lavoro"

"Abbiamo perso le parole, è un provvedimento traumatico", dice Roberto Cucchi, presidente Anaci (Associazione nazionale amministratori condominiali e immobiliari), di fronte al drastico freno al superbonus. Una situazione drammatica per molte imprese e per tanti cittadini: "Noi abbiamo dei condomìni che hanno deliberato e presentato la Cilas nei tempi e quindi sono ancora sotto l’egida del 110, hanno il progetto fatto e la ditta pronta a partire, ma non trovano la cessione del credito e quindi questi cantieri non partiranno. Ce ne sono tanti, in vari passaggi. In questi casi ci sono gli studi e le progettazioni già eseguite e da pagare da parte dei condòmini. Una situazione difficilissima per gli amministratori di condominio".

L’allarme riguarda anche imprese e lavoratori. "La decisione - dice Cinzia Zaniboni (segretaria generale Filca Cisl Emilia Centrale) - mette a rischio anche a Reggio centinaia di aziende e migliaia di posti di lavoro, considerando che gli addetti reggiani del settore sono circa 4.500.

Lo stop riguarda lo sconto in fattura e la cessione del credito fiscale. "Nel nostro territorio le prime avvisaglie c’erano già state, - dice la sindacalista degli edili Cisl di Reggio è Modena - perché molti lavoratori lamentavano il ritardo dello stipendio a causa della sempre minor disponibilità liquida delle imprese. Questo nonostante i cassetti fiscali pieni di crediti dovuti all’ecobonus. Ora potrebbe esplodere una vera bomba sociale".

"Questa scelta contraddice etica e buon senso. Una scelta gravissima, migliaia di aziende rischiano la chiusura nonostante abbiano rispettato tutte le norme - dice il presidente dell’Unione Cna Costruzioni Reggio, Giuseppe Mori -. Con il blocco di tutte le cessioni di crediti d’imposta per tutte le tipologie di bonus edilizi (tra cui il superbonus), il rischio tracollo per le imprese è più concreto che mai". Rischio di saltare anche il rispetto delle regole europee sul risparmio energetico degli edifici: "Tre immobili residenziali su quattro dovranno operare lavri di ristrutturazione entro i prossimi dieci anni. È facile intendere quanto confusa e poco lungimirante è stata la scelta del Governo. L’unica possibile via di uscita è una totale retromarcia – conclude Mori - per poi sederci a un tavolo e azioni correttive".

"Centinaia di aziende rimangono senza liquidità, i cantieri si fermano, rischiando di chiudere - dice il presidente di Confapi Emilia e di Confapi Industria Emilia-Romagna, Alberto Cirelli -. Stiamo parlando di circa 6 mila persone solo in Emilia che rischiano di rimanere a casa dall’oggi al domani, con gravi conseguenze per le famiglie. Non solo le singole piccole medie imprese corrono un forte rischio, ma anche tutto l’indotto che vi è a monte e al seguito".

"Occorre evitare il disastro economico e sociale - affermano i parlamentari del Pd, Ilenia Malavasi, Graziano Delrio e Andrea Rossi -. Il Governo si sta assumendo una responsabilità gravissima, cancellando lo sconto in fattura e la cessione dei crediti di imposta relativi al Superbonus e agli altri bonus edilizi. Lo Stato non può tradire così la fiducia dei cittadini".