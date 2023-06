"Non più un medico disperso ma una centrale operativa: l’emergenza cambierà in meglio"

"Sono favorevole alla riorganizzazione della rete dell’emergenza-urgenza: adesso le cose non funzionano e poiché è difficile trovare la guardia medica tutti vanno in pronto soccorso. Non dovrebbe essere così. Ora bisogna finire il lavoro di ascolto di tutti i territori e delle associazioni, che è ancora in corso, da cui possono arrivare miglioramenti ulteriori".

Ad affermarlo è il sindaco di Rubiera Emanuele Cavallaro sulle novità per la sanità reggiana emerse dopo l’incontro del Ctss (Conferenza territoriale sociale e sanitaria). Cavallaro segnala difficoltà, oggi, per i cittadini, sul servizio di continuità assistenziale. "L’automedica resta a Scandiano – sottolinea il sindaco – come è sempre stato persino quando il pronto soccorso era chiuso. E’ questo l’esito anche di un confronto coi sindaci nelle sedi deputate. La riforma, però, è molto di più".

Si parte dall’obiettivo di svuotare il pronto soccorso dai casi, pari all’80%, che possono essere risolti in altro modo a partire dalla continuità assistenziale (ex guardia medica) che oggi è in grande affanno. "A Rubiera, per fortuna, abbiamo tutti i medici e i pediatri che ci spettano, ma siamo un caso fortunato grazie anche alla casa della salute", spiega il sindaco. Per quanto riguarda la guardia medica Cavallaro ricorda che c’è un solo medico di turno che copre contemporaneamente Rubiera e Casalgrande: "Oggi per accedere al servizio bisogna chiamare un numero che devia la chiamata al medico di guardia stesso. Se sta visitando o rispondendo a qualcun altro l’attesa telefonica è lunghissima e i cittadini vanno al pronto soccorso".

Le novità del futuro? "Ci sarà una vera centrale operativa a rispondere – osserva il sindaco – con un medico che dà consigli e può prescrivere farmaci continuativi senza far muovere la gente. Il paziente potrà poi essere subito indirizzato con un appuntamento al centro di assistenza e urgenza che nel nostro distretto sarà a Scandiano. Lì ci sarà una equipe di medici attrezzati di ecografo, cardiografo, analisi del sangue. Rubiera invece sarà base di partenza dell’Uca, unità specializzata con medico e infermiere, dotata di strumenti avanzati di diagnostica portatile, che andranno direttamente a casa dei pazienti che non possono muoversi: è una lezione che deriva dalle Usca attivate nel periodo del Covid. Non ci sarà dunque più un medico di turno disperso, ma una centrale operativa che guiderà tutte le operazioni di una squadra evitando inutili attese. Potrebbe davvero essere un cambiamento positivo".

Matteo Barca