"Non posso dimenticare le fiamme e le grida"

Era il 9 marzo del 2013. Una data che a Guastalla non si dimentica. E’ la data della strage al mercato di piazza della Repubblica, provocato dall’esplosione delle bombole in dotazione a un furgone rosticceria. Bianca Maria, Teresa e Rossana, tre donne che lavoravano su quel furgone, persero la vita. Almeno una dozzina i feriti, più o meno gravi, che avevano riportato traumi vari e soprattutto ustioni. Era un sabato mattina di sole, che improvvisamente si era trasformato in una giornata uggiosa e umida. Una tragedia che ieri mattina è stata ricordata, come ogni anno, con un breve momento di raccoglimento, guidato dal vicesindaco Ivan Pavesi alla presenza di rappresentanti delle forze dell’ordine, dei cittadini, delle associazioni locali.

Presenti anche alcuni dei commercianti che furono testimoni di quel dramma. Fra loro pure Mauro Mezzadri, che quella mattina era al lavoro, al suo banco di formaggi insieme alla moglie, proprio accanto al furgone esploso improvvisamente: "Impossibile dimenticare quei momenti, le fiamme, le invocazioni di aiuto. In tanti abbiamo rischiato di morire. E poi la disperazione per la scomparsa di nostre tre colleghe. Impossibile cancellare dalla memoria quegli istanti. Ci pensiamo ogni giorno…", confida al Carlino. Al termine della cerimonia, dopo l’intervento del vicesindaco (che ha puntato sull’attenzione che occorre mettere in pratica sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro), si è svolto un momento di preghiera con la benedizione del parroco, don Nildo Rossi, nel ricordo di Bianca Maria, Teresa e Rossana, morte poche ore dopo la giornata della donna, mentre stavano svolgendo il loro lavoro, come sempre, in mezzo alla gente.

Antonio Lecci