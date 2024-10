"Non prendiamo lezioni dalla Filt. Avanti con lo stato d’agitazione"

"Cara Cgil, basta maestrini e primedonne, non prendiamo lezioni da chi è sempre incoerente. Avanti con lo stato d’agitazione". Lo scontro sul trasporto pubblico è anche motivo di spaccatura sindacale, con Cisl, Uil e Ugl che attaccano la Cgil. "Leggiamo con stupore le parole della Filt che ci accusa di manie di protagonismo e confusione, solo perché abbiamo detto basta allo sfruttamento di chi lavora in Seta, aprendo lo stato di agitazione. Invece di addossare responsabilità agli altri, la Filt farebbe meglio a guardarsi allo specchio". Ieri la Cgil aveva detto: "L’azienda ha ora convocato un tavolo per i tre bacini di Seta per il 25 ottobre, al quale parteciperemo per ottenere risposte. Non temiamo il conflitto e lo sciopero ma crediamo che siano strumenti che vadano usati quando la trattativa con la controparte si interrompe, non prima degli incontri".