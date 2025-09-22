Non può avvicinare la madre. Le chiede soldi per la droga

Sottoposto a divieto di avvicinamento alla madre e alla casa familiare, un 34enne georgiano è stato fermato dagli agenti della polizia di Stato proprio mentre tentava di mettersi in contatto con quest’ultima. È stata la donna stessa, nel pomeriggio di venerdì 19 settembre, ad attirare volontariamente l’attenzione della volante. Erano circa le 18 quando gli operatori della Squadra volanti, impegnati in un servizio in via IV Novembre, zona stazione, hanno notato una donna che li chiamava, con vicino a lei un soggetto maschile.

Così gli agenti hanno appurato che il 34enne era già noto alle forze di polizia per via di numerosi reati, tra cui quello relativo a maltrattamenti proprio nei confronti della madre, per cui lo risultava destinatario del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento dai luoghi frequentati dalla donna. L’uomo si è mostrato sin da subito molto infastidito dalla presenza della polizia, opponendo una forte resistenza al fine di impedire le normali attività di identificazione. Una volta tranquillizzato, ha riferito di aver tentato di parlare con la madre in quanto, essendo tossicodipendente, si trovava in astinenza dall’assunzione di sostanze stupefacenti e aveva bisogno di denaro per poter acquistare alcune dosi.

Sulla base di quanto sopra, il 34enne è stato quindi arrestato per le ipotesi di reato di maltrattamenti verso familiari, violazione del provvedimento di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e resistenza a pubblico ufficiale.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, al termine degli opportuni accertamenti di rito, il 34enne è stato accompagnato al carcere di Reggio Emilia in attesa dell’udienza di convalida.