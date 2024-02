"Non riesco a trovare chi rilevi l’attività"

La situazione non è tanto migliore per Maurizio Alfieri, gelatiere come la sorella.

"I giovani non sono interessati, è un mestiere faticoso, trovo con difficoltà apprendisti", spiega. Maurizio porta avanti una gelateria, con annessi bar e pasticceria, insieme alla moglie Lubka, titolare, a San Martino in Rio: "Sì, siamo polivalenti. Ho iniziato a fare questo mestiere nel 2004, animato da grande passione, come Lubka. È un dispiacere constatare certi problemi, ma esistono. È difficile assumere, perché non si trovano persone disposte a lavorare di domenica. Anche se ai più giovani dico sempre che se si tratta di trovare il tempo per uscire con gli amici e divertirsi, il venerdì e sabato rimangono salvi, perché a mezzanotte/l’una sarebbero già liberi di andare a ballare".

La gente, osserva la coppia, non ha più voglia di fare sacrifici. C’è però il rovescio della medaglia. "I costi delle materie prime sono alti, il mondo della gelateria è cambiato, non ci sono più i guadagni di una volta. Le ore al giorno sono una quindicina e allora si chiedono ‘chi me lo fa fare?’. Per ovviare a spese extra, noi diversifichiamo. Il gelato lo facciamo noi, nessun altro tocca creme e macchinari, che costano sui 30mila euro; non compriamo preparati, stiamo più in laboratorio e così conteniamo i costi". Il giro, comunque, non è gran che, rilevano: "Tranne che nella grande città e con tanti dipendenti. Rimangono però gli orari, le levatacce. Si è in bottega tutto il weekend. Dobbiamo adattarci noi ai tempi dei ragazzi, non il contrario". Alfieri lancia un appello, per aumentare la visibilità della professione: "Si potrebbe dare più risalto a chi ci mette l’anima, con iniziative dedicate anche utilizzando la nostra bella Rocca".