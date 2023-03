"Non risolve il problema d’assistenza E il servizio è molto costoso"

La riapertura del Pronto Soccorso di Scandiano (e poi quello di Correggio) lascia comunque delle perplessità in provincia. O almeno è quanto ribadisce Marco Eboli, coordinatore di Fratelli d’Italia a Reggio: "È una buona notizia, ma non risolve il problema di una adeguata assistenza sanitaria – puntualizza – Sono punti di primo intervento, non di soccorso, pertanto in caso di urgenze i pazienti saranno stabilizzati e trasferiti al Santa Maria Nuova perché i due nosocomi della provincia non hanno personale sufficiente e tantomeno strumenti per trattare casi simili".

Poi si sofferma sulla spesa fatta per la riqualificazione del Magati: "Il costo è di 1,3 milioni di euro per 6 mesi di fatto (riferendosi alla durata dell’attuale contratto di esternalizzazione dei medici, ndr). Il sindaco Nasciuti l’anno scorso parlò di garantire la sicurezza sanitaria ai propri cittadini. Ma alla luce di questi dati l’allarme lanciato da sindacati e medici nei giorni scorsi è sicuramente fondato: sarebbe opportuno che l’Ausl provinciale tenesse conto di queste osservazioni e non si limitasse a consentire l’apertura di costosi servizi sanitari che non garantiscono, per la loro caratteristica, la sicurezza sanitaria che i cittadini chiedono".