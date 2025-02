Non rispetta il divieto di avvicinamento: 56enne finisce ai domiciliari

Era stato arrestato nell’estate dello scorso anno dai carabinieri di Correggio per minacce di morte all’ex moglie, alla quale aveva inviato un messaggio audio con cui avvisava del suo arrivo, sul posto di lavoro della vittima. Aveva minacciato di usare un attrezzo, poi rinvenuto nella sua auto, col quale a suo dire le avrebbe "spaccato la testa". Il 56enne protagonista della vicenda era stato fermato dai carabinieri e sottoposto agli arresti domiciliari. Il rispetto dell’ordinanza aveva convinto il giudice a revocare il provvedimento restrittivo, lasciando però valido il solo divieto di avvicinamento all’ex moglie. Misura che però è stata violata dal diretto interessato.

Come abbiamo riportato nei giorni scorso, l’11 febbraio era stato necessario un nuovo intervento dei carabinieri, i quali avevano fermato l’uomo nei pressi del luogo di lavoro della donna, da dove invece doveva restare ben distante. La segnalazione su quanto accaduto è stata oggetto di denuncia finita all’attenzione magistrato, portando ora al ritorno dell’uomo agli arresti domiciliari, con l’applicazione del braccialetto elettronico per controllare il rispetto del provvedimento cautelare. La notifica è avvenuta a opera dei carabinieri di Correggio, che dopo l’identificazione si sono assicurati che il 56enne fosse chiuso nella sua abitazione, come da ordinanza emessa nei giorni scorsi dell’autorità giudiziaria.