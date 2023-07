Non rispetta la prova ai servizi sociali

E’ stato condannato per droga due anni fa, con un cumulo di pene per oltre tre anni e nove mesi di reclusione. Condanna che è diventata definitiva. L’uomo, 56 anni, residente a Gualtieri, si era visto concedere l’affidamento in prova ai servizi sociali. Ma di fronte a continue violazioni degli obblighi a suo carico, il giudice ha revocato i benefici e ordinato il trasferimento in carcere. Deve scontare la pena di un anno, otto mesi e 20 giorni di reclusione. I carabinieri hanno raggiunto l’uomo nella sua abitazione, portato in caserma e poi in carcere.