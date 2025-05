Non risponde al telefono. La fornaia s’allarma: salvo

Da due giorni non usciva di casa. E neppure dava risposte al telefono. E’ stata una delle operatrici dell’adiacente panificio Barbieri, in centro a Boretto, a trovare sospetta quella situazione. E così ieri mattina Monica Fochi ha deciso di fare intervenire i soccorsi. In via Saccani sono arrivati i vigili del fuoco con ambulanza e autoinfermieristica, oltre ai carabinieri del paese. La squadra del 115 ha rotto i vetri di una finestra al piano terra per poter entrare. In casa, poggiato sul pavimento, si trovava il proprietario, un pensionato di 73 anni. Era sotto choc ma cosciente. E’ stato sottoposto a una prima visita per poi essere caricato a bordo dell’ambulanza della Croce azzurra per il trasporto al pronto soccorso. L’uomo vive da solo e chissà quanto tempo sarebbe rimasto sul pavimento, in stato di bisogno, senza l’intervento della fornaia.

"Appena due giorni fa – spiega la signora Monica – questo signore ci ha detto che non stava bene, fornendoci il suo numero di telefono per ogni evenienza. Quando non abbiamo avuto risposte da un paio di giorni, abbiamo pensato che fosse in difficoltà. Crediamo di aver fatto quello che ognuno dovrebbe fare in questi casi".

Antonio Lecci