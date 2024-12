Non risponde la telefono dopo caduta in casa. Figlio insiste e la salva

Il figlio, che abita in Toscana, si è insospettito dalle mancate risposte al telefono della madre, che abita a San Giovanni di Novellara. E all’ennesima mancata risposta alla chiamata, ha dato l’allarme ai soccorsi, temendo che fosse successo qualcosa di grave. L’altro pomeriggio sul posto, nella frazione novellarese, sono intervenuti i vigili del fuoco di Guastalla insieme al personale della Croce rossa locale, inviato dalla centrale operativa dl 118. In effetti, nessuno rispondeva dall’interno della casa.

I vigili del fuoco hanno rotto il vetro di una finestra per poter entrare, raggiungendo così la pensionata che era caduta in bagno e non riusciva a rialzarsi. In stato di choc ma cosciente, la donna è stata poi affidata alle cure del personale sanitario per essere successivamente trasportata al pronto soccorso ospedaliero, per completare gli accertamenti clinici. Le sue condizioni generali non sembrano preoccupanti, pur se sono emersi gli effetti dovuti al tempo – probabilmente alcune ore – in cui la donna è rimasta sul pavimento, senza riuscire a rialzarsi. Sul posto anche i carabinieri per gli accertamenti.

a. le.