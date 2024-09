Non rispondeva al telefono. Donna trovata senza vita in casa

Non dava notizie di sé e neppure risposte al telefono. È dunque scattato l’allarme ai soccorsi, l’altra mattina in una palazzina in centro a Correggio, dove sono intervenuti i vigili del fuoco di Reggio e Carpi per salire fino al balcone dell’ultimo piano e aprire la porta ai soccorsi, giunti con l’ambulanza della Croce rossa locale e il personale dell’automedica. Ma per una donna 67enne non c’è stato nulla da fare. Era deceduta, colpita alcune ore prima da un malore improvviso, che non ha lasciato neppure il tempo di poter chiedere aiuto ai soccorsi. Sono arrivati anche i carabinieri, con due pattuglie, per poter effettuare gli accertamenti previsti in questi casi. Le cause del decesso sono state giudicate naturali, per un malore improvviso. L’attenta verifica del medico sul corpo della donna ha infatti escluso ogni possibile ipotesi di traumi o di violenza.