Non rispondeva al telefono Un malore l’aveva ucciso in casa

Ieri mattina un uomo di 87 anni è stato trovato privo di vita nell’abitazione in cui viveva da solo in via Pistoni e Blosi a Scandiano. Aronne Iori risiedeva in un appartamento di un condominio ed è stato stroncato da un malore. Una conoscente ieri con preoccupazione ha lanciato l’allarme perché l’anziano non era uscito di casa e non si avevano sue notizie dalla sera precedente. La donna ieri non riusciva infatti a mettersi in contatto con l’uomo e ha dunque chiamato la polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia che ha coordinato l’emergenza. La donna aveva sentito l’ultima volta l’87enne nella serata di lunedì. Sul posto sono prontamente arrivati gli agenti del presidio di Scandiano che hanno interpellato i vicini per ottenere informazioni sull’anziano. Per entrare è stato però necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Era impossibile aprire l’appartamento con l’aiuto di chi aveva le chiavi poiché una chiave era all’interno sulla porta. I pompieri hanno quindi rotto un vetro. Iori è stato trovato ai piedi del letto in una camera della sua abitazione. E’ stata attivata la centrale operativa del 118 che ha invitato un’ambulanza e il personale dell’automedica. Inutili i soccorsi a Iori ed è stato poi constatato il decesso dell’87enne per cause naturali.

La salma del pensionato è stata successivamente trasferita all’obitorio dell’ospedale Magati di Scandiano.

Aronne Iori nel passato a Casalgrande aveva prestato servizio per la cura del parco Amarcord. I funerali ieri sera non erano stati ancora fissati.

Matteo Barca