"Non sarà finanziato il progetto di Piazza Zanti"

Non ammesso a finanziamento il progetto del Comune di rifacimento di piazza Zanti, ormai ridotta in uno stato deplorevole tra buche e sampietrini mancanti, "pezze" d’asfalto e fessurazioni.

Una situazione che ha provocato anche infortuni ai passanti. Il problema è annoso, ed entrambe le liste attualmente in corsa per le elezioni comunali hanno indicato la riqualificazione del centralissimo spazio tra le proprie proposte. Ora la lista civica Cavriago Lab segnala la bocciatura e stigmatizza sul fatto che la sindaca Francesca Bedogni, ricandidata da "Uniamo Cavriago", non abbia coinvolto nei mesi scorsi la cittadinanza nella progettazione: "Noi abbiamo un concetto diverso della partecipazione dei cittadini e crediamo che la pubblicità ingannevole non faccia bene alla comunità".

Lo spunto è dato dalla pubblicazione su Facebook, da parte di Bedogni, delle "idee per Cavriago emerse dal percorso di ascolto che abbiamo fatto per stendere il programma da presentare alle prossime elezioni" tra cui la necessità di dare un’identità al vecchio palazzo municipale di Piazza Zanti, simbolo del paese, semichiuso perché agibile solo parzialmente.

Dal Lab commentano: "Apprendiamo con immenso piacere che l’amministrazione, seppur alquanto tardivamente, sia giunta alla conclusione che il rifacimento di Piazza Zanti, oltre che la riqualificazione del vecchio municipio, non sia più rinviabile. Però riteniamo necessario che la sindaca chiarisca perché solo ora coinvolga i cittadini nella progettazione della nuova piazza, senza averli altrettanto informati né tantomeno coinvolti su quanto risulta agli atti".

E agli atti c’è appunto la delibera del 28 novembre, con cui la giunta Bedogni ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica "per rigenerazione verde ed urbana" di piazza Zanti presentandolo al Bando regionale per la permeabilità del suolo: costo 1 milione di euro, finanziamento richiesto 850mila euro. Il progetto, poi, il 14 marzo è stato ritenuto non ammissibile.

Francesca Chilloni